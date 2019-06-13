Лидер Ирана: США не помешают нам в случае необходимости создать ядерное оружие

“Мы против ядерного оружия, и моя фетва (распоряжение духовного лица) запрещает его разработку. Однако вы должны знать, если мы захотим получить ядерное оружие, США ничего не смогут с этим поделать”, — приводит агентство Fars слова Хаменеи. Поэтому, по мнению духовного лидера Ирана, заявления Вашингтона по этому вопросу не имеют смысла.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что одной из его главных целей является не дать Ирану получить ядерное оружие.

Абэ прибыл в Иран в среду, это первый с 1978 года официальный визит японского премьера в эту страну. В тот же день он провел в Тегеране переговоры с иранским президентом Хасаном Роухани.

Как сообщал УНН, Иран представил собственную систему ПВО.