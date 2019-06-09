Іран презентував власну систему ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У ході урочистої церемонії в Тегерані міністр оборони Ірану Амір Хатамі показав журналістам систему ППО "Хордад-15". За його словами, вона розроблена експертами військового відомства Ісламської Республіки і здатна вражати одночасно до шести цілей (літаків і дронів) ракетами "Сайяд-3", повідомляє УНН з посиланням на агентство Tasnim.
Система ППО може вражати цілі на відстані до 150 км. При цьому на її приведення в бойову готовність, за словами Хатамі, потрібно всього п'ять хвилин.
Глава військового відомства підкреслив, що метою створення нових озброєнь є не загроза сусідам, а виключно оборона.
Нова система ППО названа в честь масової акції протесту проти арешту імама Хомейні, яка відбулася 5 червня 1963 року. 15-й Хордад - 5 червня за персидським календарем.
До теперішнього часу сили ППО Ірану складалися в основному з китайських і російських комплексів, на озброєнні, зокрема, стоять ЗРК "Тор-М1".
Нагадаємо, американський уряд розширив список організацій в енергетичному секторі Ірану, стосовно яких діють односторонні санкції. Про це оголосило в п'ятницю Міністерство фінансів США.