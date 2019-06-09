Іран презентував власну систему ППО

КИЇВ. 9 червня. УНН. У ході урочистої церемонії в Тегерані міністр оборони Ірану Амір Хатамі показав журналістам систему ППО "Хордад-15". За його словами, вона розроблена експертами військового відомства Ісламської Республіки і здатна вражати одночасно до шести цілей (літаків і дронів) ракетами "Сайяд-3", повідомляє УНН з посиланням на агентство Tasnim.