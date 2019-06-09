Иран презентовал собственную систему ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В ходе торжественной церемонии в Тегеране министр обороны Ирана Амир Хатами показал журналистам систему ПВО "Хордад-15". По его словам, она разработана экспертами военного ведомства Исламской Республики и способна поражать одновременно до шести целей (самолетов и дронов) ракетами "Сайяд-3", сообщает УНН со ссылкой на агентство Tasnim.
Система ПВО может поражать цели на расстоянии до 150 км. При этом на ее приведение в боевую готовность, по словам Хатами, требуется всего пять минут.
Глава военного ведомства подчеркнул, что целью создания новых вооружений является не угроза соседям, а исключительно оборона.
Новая система ПВО названа в честь состоявшейся 5 июня 1963 года массовой акции протеста против ареста имама Хомейни, подавленной иранскими властями. 15-й хордад — 5 июня по персидскому календарю.
До настоящего времени силы ПВО Ирана состояли в основном из китайских и российских комплексов, на вооружении, в частности, стоят ЗРК "Тор-М1".
Напомним, американское правительство расширило список организаций в энергетическом секторе Ирана, в отношении которых действуют односторонние санкции. Об этом объявило в пятницу Министерство финансов США.