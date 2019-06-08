США розширили список санкцій проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Американський уряд розширив список організацій в енергетичному секторі Ірану, стосовно яких діють односторонні санкції. Про це оголосило в п'ятницю Міністерство фінансів США, передає УНН.
Під санкції потрапила компанія Persian Gulf Petrochemical Industries (PGPIC), а також понад 30 її дочірніх підприємств і філій. За даними американської влади, на частку PGPIC припадає 40% від загального обсягу нафтохімічного виробництва в Ірані.
"Запроваджуючи санкції щодо цієї мережі, ми маємо намір позбавити фінансування ключові елементи іранського нафтохімічного сектора, який надає підтримку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)", - наводяться в прес-релізі слова міністра фінансів США Стівена Мнучіна.
Раніше Мінфін США неодноразово вводив санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб, пов'язаних, на думку американської адміністрації, з діяльністю КВІР. Президент США Дональд Трамп оголосив 8 травня 2018 року про вихід Вашингтона з Спільного всеосяжного плану дій - угоди, яка була укладена в 2015 році і обмежувала ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів США і ЄС. Трамп пообіцяв не тільки повернути колишні санкції, а й ввести нові, а Держдепартамент США в зв'язку з цим повідомив про намір Вашингтона звести до нуля доходи Ірану від експорту нафти.
Зокрема, Мінфін США розширив санкції проти Росії.