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США розширили список санкцій проти Ірану

США розширили список санкцій проти Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Американський уряд розширив список організацій в енергетичному секторі Ірану, стосовно яких діють односторонні санкції. Про це оголосило в п'ятницю Міністерство фінансів США, передає УНН.

Під санкції потрапила компанія Persian Gulf Petrochemical Industries (PGPIC), а також понад 30 її дочірніх підприємств і філій. За даними американської влади, на частку PGPIC припадає 40% від загального обсягу нафтохімічного виробництва в Ірані.

"Запроваджуючи санкції щодо цієї мережі, ми маємо намір позбавити фінансування ключові елементи іранського нафтохімічного сектора, який надає підтримку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)", - наводяться в прес-релізі слова міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

Раніше Мінфін США неодноразово вводив санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб, пов'язаних, на думку американської адміністрації, з діяльністю КВІР. Президент США Дональд Трамп оголосив 8 травня 2018 року про вихід Вашингтона з Спільного всеосяжного плану дій - угоди, яка була укладена в 2015 році і обмежувала ядерні розробки Тегерана в обмін на скасування санкцій Ради Безпеки ООН і односторонніх обмежувальних заходів США і ЄС. Трамп пообіцяв не тільки повернути колишні санкції, а й ввести нові, а Держдепартамент США в зв'язку з цим повідомив про намір Вашингтона звести до нуля доходи Ірану від експорту нафти.

Зокрема, Мінфін США розширив санкції проти Росії.

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