США введуть санкції проти покупців іранської нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сполучені Штати введуть санкції проти будь-якої країни, яка продовжить купувати нафту в Ірані після того, як 2 червня закінчиться термін дії тимчасового дозволу на придбання іранської нафти. Про це заявив у четвер спецпредставник США по Ірану Брайан Хук, повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Санкції будуть введені, "навіть якщо країна не перевищила раніше обумовлених обмежень щодо закупівлі", наголошується в заяві Хука. "Наша неухильна політика полягає в повному зведенні до нуля закупівель іранської нафти. Крапка", - йдеться далі в документі.
У четвер видання Wall Street Journal повідомило, що кілька країн, які в листопаді отримали тимчасовий дозвіл на покупку іранської нафти, могли продовжити цю практику після 2 травня, коли вони перевищили обумовлені раніше ліміти. Видання назвало в числі таких країн Китай і Індію.
Нагадаємо, китайські компанії припинили закуповувати нафту в Ірані.