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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 10306 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114299 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109289 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136402 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144143 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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США введут санкции против покупателей иранской нефти

США введут санкции против покупателей иранской нефти

Киев  •  УНН

 • 8593 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Соединенные Штаты введут санкции против любой страны, которая продолжит покупать нефть в Иране после того, как 2 мая истечет срок действия временного разрешения на приобретение иранской нефти. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, сообщает УНН со на "Голос Америки".

Санкции будут введены, "даже если страна не превысила ранее оговоренных ограничений по закупке", отмечается в заявлении Хука. "Наша неуклонная политика состоит в полном сведении к нулю закупок иранской нефти. Точка", – говорится далее в документе.

В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что несколько стран, которые в ноябре получили временное разрешение на покупку иранской нефти, могли продолжить эту практику после 2 мая, когда они превысили оговоренные ранее лимиты. Издание назвало в числе таких стран Китай и Индию.

Напомним, китайские компании прекратили закупать нефть в Иране.

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