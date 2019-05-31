США введут санкции против покупателей иранской нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Соединенные Штаты введут санкции против любой страны, которая продолжит покупать нефть в Иране после того, как 2 мая истечет срок действия временного разрешения на приобретение иранской нефти. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, сообщает УНН со на "Голос Америки".
Санкции будут введены, "даже если страна не превысила ранее оговоренных ограничений по закупке", отмечается в заявлении Хука. "Наша неуклонная политика состоит в полном сведении к нулю закупок иранской нефти. Точка", – говорится далее в документе.
В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что несколько стран, которые в ноябре получили временное разрешение на покупку иранской нефти, могли продолжить эту практику после 2 мая, когда они превысили оговоренные ранее лимиты. Издание назвало в числе таких стран Китай и Индию.
Напомним, китайские компании прекратили закупать нефть в Иране.