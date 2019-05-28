Китай припинив закуповувати нафту в Ірані через американські санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Китайські компанії припинили закуповувати нафту в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Офіційно в Тегерані і Пекіні цю інформацію не підтверджують.
Китай в листопаді 2018 року потрапив в список країн, для яких США зробили виняток, дозволивши їм безперешкодно купувати іранську нафту. Однак на початку травня Вашингтон скасував всі поблажки для покупців нафти з Ірану. "Вони дійсно дотримуються режиму санкцій", - підтвердив в бесіді з WSJ відмову Китаю від сировини один з неназваних керівників іранської нафтової промисловості.
У міністерстві нафти Ірану заявили журналістам, що не володіють інформацією про цю ситуацію. У МЗС КНР також спростували припинення співпраці з Тегераном.
Нагадаємо, Європейський Союз стурбований остаточним вступом в силу санкцій США щодо нафтового сектора Ірану.