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Китай припинив закуповувати нафту в Ірані через американські санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Китайські компанії припинили закуповувати нафту в Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Офіційно в Тегерані і Пекіні цю інформацію не підтверджують.

Китай в листопаді 2018 року потрапив в список країн, для яких США зробили виняток, дозволивши їм безперешкодно купувати іранську нафту. Однак на початку травня Вашингтон скасував всі поблажки для покупців нафти з Ірану. "Вони дійсно дотримуються режиму санкцій", - підтвердив в бесіді з WSJ відмову Китаю від сировини один з неназваних керівників іранської нафтової промисловості.

У міністерстві нафти Ірану заявили журналістам, що не володіють інформацією про цю ситуацію. У МЗС КНР також спростували припинення співпраці з Тегераном.

Нагадаємо, Європейський Союз стурбований остаточним вступом в силу санкцій США щодо нафтового сектора Ірану.

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