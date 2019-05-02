ЄС і Туреччина закликали США скасувати нафтові санкції проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Європейський Союз стурбований остаточним вступом в силу санкцій США щодо нафтового сектора Ірану. Про це в ході конференції Брюсселі заявив комісар ЄС з питань клімату Мігель Аріас Каньєте, передає УНН з посиланням на DW.
За словами Каньєте, ембарго на імпорт іранської нафти становить загрозу для збереження угоди з Тегераном з атомної програми. Також він додав, що поки Іран продовжує дотримуватися умов даного договору, Євросоюз буде його також підтримувати.
У свою чергу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав США переглянути рішення про відновлення санкцій.
"Рішення США, з якого боку на нього не подивитися, негативно впливає на всіх", - заявив він.
За словами турецького міністра, його країна не може в такий короткий час знайти альтернативні джерела нафтових поставок.
Тим часом міністр енергетики США Рік Перрі в ході візиту в Брюссель виступив на захист санкцій Вашингтона, вказавши на зв'язки Тегерана з терористичними організаціями і відсутність в Ірані правової держави.
Нагадаємо, що Катар офіційно висловив незгоду з рішенням США посилити нафтові санкції проти Ірану.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп продовжив у понеділок дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану. В указі американський лідер висловив упевненість в тому, що в світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій області.