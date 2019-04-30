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Трамп продовжив дію ембарго на поставки нафти з Ірану

Трамп продовжив дію ембарго на поставки нафти з Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп продовжив у понеділок дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.

В указі американський лідер висловив упевненість в тому, що в світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій галузі.

"Після пильної оцінки доповіді, спрямованої в Конгрес США інформаційним управлінням міністерства енергетики <...>, і інших відповідних факторів, в тому числі економічних умов в світі і збільшення видобутку нафти Сполученими Штатами і деякими іншими країнами, а також світового рівня незадіяних нафтовидобувних потужностей і наявності стратегічних резервів, я прийшов до висновку, що <...> в світі виробляється достатньо нафти і нафтопродуктів іншими країнами, крім Ірану, щоб дозволити значне скорочення закупівель нафти і нафтопродуктів в Ірану іноземними фінансовими організаціями", - зазначив Трамп.

Як раніше інформував УНН, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.

Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції наберуть чинності 5 листопада, вони торкнуться енергетичної галузі Ірану, а також угоди, які стосуються нафти, і транзакції зі центробанком країни. Обмеження вводяться проти іранських нафтових компаній і трейдерів, а саме Національної іранської нафтової компанії (NIOC), її “дочки” Naftiran Intertrade Company (NICO), а також Національної іранської танкерного компанії (National Iranian Tanker Company, NITC).

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