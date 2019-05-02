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Катар офіційно висловив незгоду з рішенням США посилити нафтові санкції проти Ірану

Катар офіційно висловив незгоду з рішенням США посилити нафтові санкції проти Ірану

Київ • УНН

 • 8830 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Катар не згодний з рішенням США посилити нафтові санкції проти Ірану. Про це заявив катарський міністр закордонних справ Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані, передає в середу агентство Reuters, інформує УНН.

“Санкції не повинні бути розширені, тому що вони мають негативний вплив на країни, які користуються іранською нафтою”, — наводить Reuters слова міністра. “У Катарі ми не вважаємо, що односторонні санкції матимуть позитивний ефект для криз, які повинні бути вирішені шляхом діалогу і тільки шляхом діалогу”, — додав глава катарського МЗС.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп продовжив у понеділок дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану. В указі американський лідер висловив упевненість в тому, що в світі достатньо нафти для того, щоб можна було безболісно згортати співпрацю з Іраном в цій галузі.

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