Катар официально выразил несогласие с решением США усилить нефтяные санкции против Ирана

“Санкции не должны быть расширены, потому что они имеют отрицательное воздействие на страны, которые пользуются иранской нефтью”, — приводит Reuters слова министра. “В Катаре мы не считаем, что односторонние санкции будут иметь положительный эффект для кризисов, которые должны быть разрешены путем диалога и только путем диалога”, — добавил глава катарского МИД.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп продолжил в понедельник действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. В указе американский лидер выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.