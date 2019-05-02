Катар официально выразил несогласие с решением США усилить нефтяные санкции против Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Катар не согласен с решением США ужесточить нефтяные санкции против Ирана. Об этом заявил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает в среду агентство Reuters, передает УНН.
“Санкции не должны быть расширены, потому что они имеют отрицательное воздействие на страны, которые пользуются иранской нефтью”, — приводит Reuters слова министра. “В Катаре мы не считаем, что односторонние санкции будут иметь положительный эффект для кризисов, которые должны быть разрешены путем диалога и только путем диалога”, — добавил глава катарского МИД.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп продолжил в понедельник действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. В указе американский лидер выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.