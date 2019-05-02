Катар официально выразил несогласие с решением США усилить нефтяные санкции против Ирана

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103513 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107828 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110573 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111671 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138495 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114503 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139669 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144912 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130317 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130360 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Катар официально выразил несогласие с решением США усилить нефтяные санкции против Ирана

Катар официально выразил несогласие с решением США усилить нефтяные санкции против Ирана

Киев  •  УНН

 • 8830 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Катар не согласен с решением США ужесточить нефтяные санкции против Ирана. Об этом заявил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает в среду агентство Reuters, передает УНН.

“Санкции не должны быть расширены, потому что они имеют отрицательное воздействие на страны, которые пользуются иранской нефтью”, — приводит Reuters слова министра. “В Катаре мы не считаем, что односторонние санкции будут иметь положительный эффект для кризисов, которые должны быть разрешены путем диалога и только путем диалога”, — добавил глава катарского МИД.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп продолжил в понедельник действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. В указе американский лидер выразил уверенность в том, что в мире достаточно нефти для того, чтобы можно было безболезненно сворачивать сотрудничество с Ираном в этой области.

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