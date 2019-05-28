Китай прекратил закупать нефть в Иране из-за американских санкций

Официально в Тегеране и Пекине эту информацию не подтверждают.

Китай в ноябре 2018 года попал в список стран, для которых США сделали исключение, разрешив им беспрепятственно покупать иранскую нефть. Однако в начале мая Вашингтон отменил все поблажки для покупателей нефти из Ирана. "Они действительно соблюдают санкционный режим", — подтвердил в беседе с WSJ отказ Китая от сырья один из неназванных руководителей иранской нефтяной промышленности.

В министерстве нефти Ирана заявили журналистам, что не обладают информацией об этой ситуации. В МИД КНР также опровергли прекращение сотрудничества с Тегераном.

Напомним, Европейский Союз обеспокоен окончательным вступлением в силу санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана.