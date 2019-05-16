Мінфін США розширив санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Міністерство фінансів США, в рамках "закона Магнітського", розширило санкційний список проти ще п'ятьох росіян та спеціального загону швидкого реагування "Терек". Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-реліз американського міністерства.
Так, Мінфін США додало у список:
1. Олену Трикулю — “за участь у спробах приховати юридичну відповідальність за затримання, зловживання або смерть Сергія Магнітського”;
2. Геннадія Карлова — аналогічні звинувачення;
3. Абузаєда Вісмурадова — командира загону “Терек”. Він, за думкою США є відповідальним за “позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини”;
4. Сергія Коссьєва — колишнього начальника сегежскької ВК-7 в РФ, де сиділи російський опозиціонер Ільдар Дадін і підприємець Михайло Ходорковський, а також “за позасудові вбивства, катування або інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини”;
5. Руслана Геремєєва — за те, що той діяв від імені чеченського лідера Рамзана Кадирова “у справі, що стосується позасудових вбивств, катувань або інших грубих порушень міжнародно визнаних прав людини”. Додається, що адвокати сім’ї Нємцова називали Геремєєва можливим замовником вбивства політика.
Зазначається, що відтепер блокується будь-яка власність цих осіб у межах юрисдикції США та заборонені трансакції американських громадян, що стосуються вищезгаданих росіян.
Нагадаємо, раніше, 15 травня, Кабінет міністрів України розширив санкції проти Росії.