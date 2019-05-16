Минфин США расширил санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Министерство финансов США, в рамках "закона Магнитского", расширило санкционный список против еще пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования "Терек". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз американского министерства.
Так, Минфин США добавил в список:
1. Елену Трикулю - "за участие в попытках скрыть юридическую ответственность за задержание, злоупотребление или смерть Сергея Магнитского";
2. Геннадия Карлова - аналогичные обвинения;
3. Абузаеда Висмурадова - командира отряда "Терек". Он, по мнению США является ответственным за "внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека";
4. Сергея Коссьева - бывшего начальника сегежской ИК-7, где сидели российский оппозиционер Ильдар Дадин и предприниматель Михаил Ходорковский, а также "за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека";
5. Руслана Геремеева - за то, что тот действовал от имени чеченского лидера Рамзана Кадырова "в деле, касающемся внесудебных убийств, пыток или других грубых нарушений международно признанных прав человека". Добавляется, что адвокаты семьи Немцова называли Геремеева возможным заказчиком убийства политика.
Отмечается, что отныне блокируется любая собственность этих лиц в пределах юрисдикции США и запрещены сделки американских граждан, касающиеся вышеупомянутых россиян.
Напомним, ранее, 15 мая, Кабинет министров Украины расширил санкции против России.