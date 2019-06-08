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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 10225 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109284 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136400 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144142 просмотра

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США расширили список санкций против Ирана

США расширили список санкций против Ирана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Американское правительство расширило список организаций в энергетическом секторе Ирана, в отношении которых действуют односторонние санкции. Об этом объявило в пятницу Министерство финансов США, передает УНН.

Под санкции попала компания Persian Gulf Petrochemical Industries (PGPIC), а также более 30 ее дочерних предприятий и филиалов. По данным американских властей, на долю PGPIC приходится 40% от общего объема нефтехимического производства в Иране.

"Вводя санкции в отношении сети, мы намерены лишить финансирования ключевые элементы иранского нефтехимического сектора, оказывает поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - приводятся в пресс-релизе слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Ранее Минфин США неоднократно вводил санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных, по мнению американской администрации, с деятельностью КСИР. Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из Общего всеобъемлющего плана действий - соглашения, которое было заключено в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.

В частности, Минфин США расширил санкции против России.

Украинские Национальные Новости

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