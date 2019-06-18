Захід засудив намір Ірану збільшити виробництво низькозбагаченого урану

“Одностороннє скорочення власних зобов’язань ми, звісно, не приймемо”, — сказав Маас у Брюсселі після зустрічі глав МЗС країн ЄС.

За словами Мааса, усі сторони мають виконувати взяті на себе зобов’язання — тільки в цьому разі ядерна угода матиме майбутнє.

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою наголосив, що ескалація ядерного протистояння в будь-якій формі — не в інтересах жодної зі сторін.

“Мені шкода через сьогоднішню заяву Ірану. (...) Ми наполегливо рекомендуємо Ірану поводитися терпляче та відповідально”, — зазначив він, цитує агенція AFP.

Макрон додав, що це рішення Тегерана завдає шкоди інтересам іранців та міжнародної спільноти.

Вашингтон, який вийшов з ядерної угоди з Іраном ще в травні 2018 року, назвав нинішню заяву Тегерана “ядерним шантажем”.

“Плани Ірану можливі лише тому, що жахлива ядерна угода зберегла їхні потужності, — заявив речник Ради нацбезпеки країни Гарретт Маркіс. — Президент Трамп дав зрозуміти, що він ніколи не дозволить Ірану розробляти ядерну зброю. Відповіддю на ядерний шантаж режиму має бути посилення міжнародного тиску”.

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Своєю чергою прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав запровадити санкції проти Ірану у разі реалізації планів.

“Якщо Іран втілить свої теперішні погрози та порушить ядерну угоду, міжнародній спільноті необхідно негайно ввести режим санкцій, який був узгоджений заздалегідь, — “миттєвих санкцій (...) У будь-якому разі Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерно зброю”, — наголосив Нетаньяху, який підтримував вихід США з ядерної угоди з Тегераном.

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Тим часом в уряді Ірану підкреслюють, що час для порятунку ядерної угоди спливає.

“Після виходу США з угоди ми проявили достатньо терпіння і ситуація зараз надзвичайно делікатна. Часу залишається мало (...), припинення дії ядерної угоди, безсумнівно, не вигідне ані Ірану, ані світу”, — заявив президент Ірану Хасан Роухані.

Минулого місяця Роухані дав країнам, які залишилися вірними угоді, час до 7 липня для її порятунку.

Нагадаємо, улітку 2015 року між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. Від початку інспекцій в січні 2016 року жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було.

Як повідомляв УНН, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру опублікував доповідь, згідно якої загальна кількість ядерної зброї у світі поступово зменшується, але ядерні держави все більше фінансують саме модернізацію своїх арсеналів ядерного озброєння.