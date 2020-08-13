Захарова посоветовала не искать российский след в "беспорядках в Беларуси"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что попытки найти некий российский след в организации беспорядков в Республики Беларусь безосновательны. Об этом она заявила в четверг на брифинге, комментируя недавнее задержание российских боевиков ЧВК "Вагнера", передает УНН.
"Мы ожидаем, что профессиональное взаимодействие по линии следственных комитетов, Генеральных прокуратур и иных ведомств двух стран поможет в кратчайшие сроки разобраться с задержанием в республике 33-х граждан России. Важно отметить, что попытки найти некий русский след в организации беспорядков в стране, безосновательны. Эти самые следы ведут в другом направлении", - сказала Захарова.
По ее словам, соответствующие "факты" на сей счет переданы белорусской стороне и "имеются в публичном доступе".
Напомним, ранее Захарова набросилась с критикой на слова украинского Президента Владимира Зеленского касательно акций протеста в Республике Беларусь.
Как сообщал УНН, 11 августа Офис генпрокурора Украины направил в генпрокуратуру Республики Беларусь запросы о выдаче 28 участников вооруженного конфликта на Донбассе.
29 июля белорусскими правоохранительными органами было задержано 33 человек, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".
Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, как сообщал УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера".
Добавим, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопросы экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе.