Захарова порадила не шукати російський слід у "безладах у Білорусі"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вважає, що спроби знайти якийсь російський слід в організації заворушень в Республіки Білорусь безпідставні. Про це вона заявила в четвер на брифінгу, коментуючи нещодавнє затримання російських бойовиків ПВК "Вагнера", передає УНН.
"Ми очікуємо, що професійні контакти по лінії слідчих комітетів, Генеральних прокуратур та інших відомств двох країн допоможе в найкоротші терміни розібратися із затриманням в республіці 33-х громадян Росії. Важливо відзначити, що спроби знайти якийсь російський слід в організації заворушень в країні, є безпідставними. Ці самі сліди ведуть в іншому напрямку", - сказала Захарова.
За її словами, відповідні "факти" з цього приводу передані білоруській стороні та "маються на публічному доступі".
Нагадаємо, раніше Захарова накинулася з критикою на слова українського Президента Володимира Зеленського щодо акцій протесту в Республіці Білорусь.
Як повідомляв УНН, 11 серпня Офіс генпрокурора України направив до генпрокуратури Республіки Білорусь запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі.
29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".
Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу. Водночас, як повідомляв УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".
Додамо, що 5 серпня Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі учасників військових дій на Донбасі.