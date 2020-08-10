Захарова грубо ответила на слова Зеленского относительно протестов в Беларуси

Так, ранее Президент Украины в ответ на протесты в Беларуси призвал к "максимально открытому, пусть и сложному", диалогу, в котором, по его мнению, "должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и общество, что протестует".



"Как продвинулось бы выполнение "Минских договорённостей", если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Беларуси, которая разберется сама, как ей жить. И вообще, не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать", - написала Захарова.



Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому побеждает действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, которые вышли на улицы Минска.



Сотрудники ОМОНа начали жестко встречать протестующих. Сначала, около 21:30, портал Tut.by сообщил о задержании силовиками людей, которые остались в избирательных участках после завершения избирательного процесса. Примерно в этот же период издание "Радыё Свабода" сообщило, что в Минске правоохранители окружили центральную площадь города.



После 22:00 на пресс-конференции в штабе Светланы Тихановской - основного конкурента Лукашенко - сообщили, что на трех участках в Минске Тихановская набрала больше голосов, чем действующий президент республики, что противоречит официальной информации ЦИКа.



Уже через полчаса начала появляться информация, что ОМОН применил сначала светошумовые гранаты, а затем и резиновые пули с водометами против протестующих.



Столкновение с силовиками происходили и в других городах Беларуси. Так, например, в городах Лида и Жодино сообщалось, что сотрудники ОМОНа опустили щиты и не мешали действиям протестующих, тогда как в Новополоцке между протестующими и силовиками фиксировались столкновения.



Во время протестов демонстранты не боялись ОМОНа, они охотно вступали в противостояние, отвечали силовикам камнями, бутылками и файерами.



По состоянию на 01:00 ночи 10 августа правозащитники сообщали о 120 задержанных в день выборов в Беларуси.



По состоянию на утро 10 августа в Минске на акции протеста погиб по меньшей мере один человек, десятки пострадавших находятся в больницах. В то же время, в Министерстве внутренних дел Беларуси опровергают информацию о погибшем человеке во время акции протеста.