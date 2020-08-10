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Захарова грубо відповіла на слова Зеленського щодо протестів у Білорусі

Захарова грубо відповіла на слова Зеленського щодо протестів у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова накинулася з критикою на слова українського Президента Володимира Зеленського щодо акцій протесту в Республіці Білорусь. Свою думку Захарова висловила на сторінці в соцмережі Facebook, передає УНН.

Так, раніше Президент України у відповідь на протести в Білорусі закликав до "максимально відкритого, нехай і складного", діалогу, в якому, на його думку, "повинні бути зацікавлені обидві сторони - і уряд, і суспільство, що протестує".

"Як просунулося б виконання "Мінських домовленостей", якби ця заява Зеленського стосувалося б України, а не Білорусі, яка розбереться сама, як їй жити. І взагалі, не українським політикам з їх сумним досвідом держпереворотів і розвалу країни що-небудь радити", - написала Захарова.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з яким перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

Співробітники ОМОНу почали жорстко зустрічати протестувальників. Спочатку, близько 21:30, портал Tut.by повідомив про затримання силовиками людей, які залишилися в виборчих дільницях після завершення виборчого процесу. Приблизно в цей же період видання "Радыё Свабода" повідомило, що в Мінську правоохоронці оточили центральну площу міста.

Після 22:00 на пресконференції у штабі Світлани Тихановської - основного конкурента Лукашенка - повідомили, що на трьох ділянках у МінськуТихановська набрала більше голосів, ніж чинний президент республіки, що суперечить офіційній інформації ЦВК.

Вже через пів години почала з'являтися інформація, що ОМОН застосував спочатку світлошумові гранати, а потім і гумові кулі з водометами проти протестувальників.

Зіткнення з силовиками відбувалися і в інших містах Білорусі. Так, наприклад, у містах Ліда і Жодино повідомлялося, що співробітники ОМОНу опустили щити та не заважали діям протестувальників, тоді як у Новополоцьку між протестувальниками та силовиками фіксувалися зіткнення.

Під час протестів демонстранти не боялися ОМОНу, вони охоче вступали в протистояння, відповідали силовикам камінням, пляшками та фаєрами.

Станом на 01:00 ночі 10 серпня правозахисники повідомляли про 120 затриманих у день виборів в Білорусі.

Станом на ранок 10 серпня у Мінську на акції протесту загинула щонайменше одна людина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Водночас, у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі спростовують інформацію про загиблу людину під час акції протесту.

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