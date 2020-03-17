Угроза дефолта: эксперт рассказал, к чему готовиться украинским футбольным клубам

"Конечно, дефолт не произойдет сегодня или завтра, это может быть через несколько месяцев или через полгода, но в любом случае, если мировая экономика будет проседать, если в Украине валютная политика будет проседать, то конечно, это совершенно и полностью отразится на любом виде бизнеса в Украине, и на спортивном бизнесе тоже. Еще многое зависит от того, насколько длительной будет пандемия коронавируса, и на сколько эффективно будет украинское государство помогать своей экономике. Потому, в противном случае, даже футбольный бизнес может стать убыточным", - говорит эксперт.

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Он напомнил, что в состоянии карантина, который сегодня объявлен не только в Украине, футбольные матчи будут проходить без зрителей, или же вообще будут отменены.

"А мы понимаем, что футбольные клубы на любых спортивных мероприятиях зарабатывают средства с помощью зрителей, которые часто тысячами приходят, на рекламе. Это в определенной степени стимулирует футбольный бизнес. И если этого не будет - конечно, в таком случае футбольные клубы будут подвергаться убыткам.

И мы должны помнить, что украинский футбол - он "привязан" к олигархам. То есть, по сути, большинством футбольных клубов у нас владеют олигархи. Это и Коломойский, и Суркис, и Боголюбов, и так далее. Поэтому все еще будет зависеть от их личного финансового положения, этих олигархов. Может так случиться, что смысла и возможности дотировать им свой футбольный бизнес больше не будет", - говорит Смолий.

В качестве примера эксперт привел дефолт футбольного клуба "Днепр", который принадлежал тогда Коломойскому.

"... и, собственно, Коломойский, часто говорит о том, что дефолт выгоден для Украины. Но мы можем вспомнить, что дефолт совсем не был выгоден ФК "Днепр", и наконец, клуб не вышел с позитивом с этого дефолта", - сказал Смолий.

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Он также не исключил, что дефолт может быть объявлен олигархами в своих клубах для того, чтобы "не платить по долговым обязательствам".

"... для того, чтобы не закрывать какие-то долги перед работниками клуба, перед футболистами, вообще перед компаниями, перед которыми они имеют обязательства. Поэтому это некий выход из ситуации для того, чтобы избежать еще больших финансовых потерь. И если эти финансовые потери будут расти - наши олигархи, которые не всегда следуют букве закона, они будут сбрасывать с себя этот балласт, чтобы сконцентрировать свои средства на сферах, которые к тому времени будут приносить большие дивиденды, чем ФК", - отметил эксперт.

Напомним, реальные заработные платы игроков столичного "Динамо" занижают в 150 раз, чтобы не платить налоги.

Также напомним, депутаты предложили сделать детский спорт в Украине платным. Внесенный недавно законопроект также предусматривает возможность финансирования частных спортивных клубов за счет местных бюджетов. Такая инициатива вызвала критику со стороны некоторых экспертов, которые отмечают тотальную недофинансированность государственного спорта.