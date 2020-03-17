Угроза дефолта: эксперт рассказал, к чему готовиться украинским футбольным клубам

ukru
Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109059 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111126 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109642 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120375 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102606 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106560 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106982 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131716 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130523 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 191395 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 82977 просмотра
Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

5 марта, 23:35 • 29937 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

01:06 • 23896 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

01:53 • 41383 просмотра
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

05:11 • 36924 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 120390 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 121348 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 149183 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 191399 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 175904 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 103253 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 107727 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 113101 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 111067 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 110472 просмотра
Актуальное
Угроза дефолта: эксперт рассказал, к чему готовиться украинским футбольным клубам

Угроза дефолта: эксперт рассказал, к чему готовиться украинским футбольным клубам

Киев  •  УНН

 • 22284 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Украине, беря во внимание растущий экономический кризис в мире, угрожает дефолт. И конечно, что он скажется на спортивном бизнесе и отечественных ФК. Какие последствия возможны в таком случае, в комментарии УНН очертил политический эксперт Андрей Смолий.

"Конечно, дефолт не произойдет сегодня или завтра, это может быть через несколько месяцев или через полгода, но в любом случае, если мировая экономика будет проседать, если в Украине валютная политика будет проседать, то конечно, это совершенно и полностью отразится на любом виде бизнеса в Украине, и на спортивном бизнесе тоже. Еще многое зависит от того, насколько длительной будет пандемия коронавируса, и на сколько эффективно будет украинское государство помогать своей экономике. Потому, в противном случае, даже футбольный бизнес может стать убыточным", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА будет расследовать финансы команд уровня "Динамо"

Он напомнил, что в состоянии карантина, который сегодня объявлен не только в Украине, футбольные матчи будут проходить без зрителей, или же вообще будут отменены.

"А мы понимаем, что футбольные клубы на любых спортивных мероприятиях зарабатывают средства с помощью зрителей, которые часто тысячами приходят, на рекламе. Это в определенной степени стимулирует футбольный бизнес. И если этого не будет - конечно, в таком случае футбольные клубы будут подвергаться убыткам.

И мы должны помнить, что украинский футбол - он "привязан" к олигархам. То есть, по сути, большинством футбольных клубов у нас владеют олигархи. Это и Коломойский, и Суркис, и Боголюбов, и так далее. Поэтому все еще будет зависеть от их личного финансового положения, этих олигархов. Может так случиться, что смысла и возможности дотировать им свой футбольный бизнес больше не будет", - говорит Смолий.

В качестве примера эксперт привел дефолт футбольного клуба "Днепр", который принадлежал тогда Коломойскому.

"... и, собственно, Коломойский, часто говорит о том, что дефолт выгоден для Украины. Но мы можем вспомнить, что дефолт совсем не был выгоден ФК "Днепр", и наконец, клуб не вышел с позитивом с этого дефолта", - сказал Смолий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Передача "Динамо" в управление КГГА возможна - журналист

Он также не исключил, что дефолт может быть объявлен олигархами в своих клубах для того, чтобы "не платить по долговым обязательствам".

"... для того, чтобы не закрывать какие-то долги перед работниками клуба, перед футболистами, вообще перед компаниями, перед которыми они имеют обязательства. Поэтому это некий выход из ситуации для того, чтобы избежать еще больших финансовых потерь. И если эти финансовые потери будут расти - наши олигархи, которые не всегда следуют букве закона, они будут сбрасывать с себя этот балласт, чтобы сконцентрировать свои средства на сферах, которые к тому времени будут приносить большие дивиденды, чем ФК", - отметил эксперт.

Напомним, реальные заработные платы игроков столичного "Динамо" занижают в 150 раз, чтобы не платить налоги.

Также напомним, депутаты предложили сделать детский спорт в Украине платным. Внесенный недавно законопроект также предусматривает возможность финансирования частных спортивных клубов за счет местных бюджетов. Такая инициатива вызвала критику со стороны некоторых экспертов, которые отмечают тотальную недофинансированность государственного спорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы