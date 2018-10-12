Передача "Динамо" в управління КМДА можлива - журналіст

“Візьмемо, наприклад, муніципальний футбольний клуб (МФК) „Миколаїв“. Клуб, до речі, грає в першій лізі. Я вважаю, що така форма існування футбольних кубів має право бути. Щодо київського ФК „Динамо“ — він перебуває в приватній власності, наскільки я розумію, братів Суркісів, або одного з них. Тому спочатку потрібно вивчити юридичну сторону медалі передачі клубу в управління місцевій владі. Мені про такі тонкощі говорити складно. Але в цілому, чому б і ні? Гідних прикладів існування МФК в Україні вистачає”, — зазначив він.

У разі передачі “Динамо” в управління міста спершу може бути складно, попередив Хама.

“На перших етапах розвитку дорогих гравців буде складно купувати. Потрібно бути до цього готовими, пройти цей шлях, виховати своїх гравців і сподіватися, що саме вони проявлять характер і покажуть гарні турнірні показники”, - сказав він.

При цьому Хама переконаний, що український футбол може існувати без олігархів.

“Прикладом такого існування є народний клуб ”Металіст 1925“. Клуб фінансово утримується за рахунок 19 фізичних та юридичних осіб. Є ще технічні спонсори. Це — дуже надійна форма існування ФК, адже в Україні маса прикладів, коли у олігархів закінчуються гроші, і клуби — зникають. А якщо у когось із 19 власників „Металіста 1925“ виникнуть фінансові труднощі, решта 18 утримають клуб на плаву”, — зазначив журналіст.

Як писав УНН, 9 жовтня, на сайті петицій КМДА з’явилося звернення з вимогою передати ФК “Динамо” (Київ) в управління міської влади.

Автор петиції Олексій Зотов відзначає, що “столичний клуб за час керівництва ним братами Суркісами з колись легендарної команди перетворився на постійний привід для скандалів і ганьби щодо гри на поле”.

“Доведений до фінансової кризи і повного знищення потенціалу гравців, клуб став приводом для розпачу і розчарування для всіх його вболівальників”, — наголошується в петиції.

Автор петиції також стверджує, що ФК “Динамо” “до своєї незаконної приватизації завжди належав киянам”.

“... і сьогодні рішенням столичної влади повинен бути повернутий громаді (шляхом передачі його в управління в спеціально створений Фонд при КМДА). Фінансування команди повинно відбуватися за рахунок відрахувань з продажу квитків на матчі, а також за рахунок спонсорської підтримки усіх охочих фанатів”, — сказано в тексті петиції.

Також нагадаємо, напередодні в українських ЗМІ з’явилася інформація про можливий продаж ФК “Динамо”.