Передача "Динамо" в управление КГГА возможна - журналист

“Возьмем, к примеру, муниципальный футбольный клуб (МФК) „Николаев“. Клуб, кстати, играет в первой лиге. Я считаю, что такая форма существования футбольных кубов имеет право быть. Касательно киевского ФК „Динамо“ — он находится в частной собственности, насколько я понимаю, братьев Суркисов, или одного из них. Поэтому изначально нужно изучить юридическую сторону медали передачи клуба в управление местной власти. Мне о таких тонкостях говорить сложно. Но в целом, почему бы и нет? Достойных примеров существования МФК в Украине достаточно”, — отметил он.

В случае передачи “Динамо” в управление города на первых порах может быть сложно, предупредил Хамаев.

“На первых этапах развития дорогостоящих игроков будет сложно покупать. Нужно быть к этому готовыми, пройти этот путь, воспитать своих игроков и надеяться, что именно они проявят характер и покажут хорошие турнирные показатели”, — сказал он.

При этом Хамаев убежден, что украинский футбол может существовать без олигархов.

“Примером такого существования является народный клуб „Металлист 1925“. Клуб финансово содержится за счет 19 физических и юридических лиц. Есть еще технические спонсоры. Это — очень надежная форма существования ФК, ведь в Украине масса примеров, когда у олигархов заканчиваются деньги, и клубы — исчезают. А если у кого-то из 19 содержателей „Металлиста 1925“ случаться финансовые трудности, остальные 18 удержат клуб на плаву”, — отметил журналист.

Как писал УНН, 9 октября, на сайте петиций КГГА появилось обращение с требованием передать ФК “Динамо” (Киев) в управление городской власти.

Автор петиции Алексей Зотов отмечает, что “столичный клуб за время руководства им братьями Суркисами из когда-то легендарной команды превратился в постоянный повод для скандалов и позора с точки зрения игры на поле”.

“Доведенный до финансового кризиса и полного уничтожения потенциала игроков, клуб стал поводом для отчаяния и разочарования для всех его болельщиков”, — отмечается в петиции.

Автор петиции также утверждает, что ФК “Динамо” “до своей незаконной приватизации всегда принадлежал киевлянам”.

“... и сегодня решением столичной власти должен быть возвращен общине (путем передачи его в управление в специально созданный Фонд при КГГА). Финансирование команды должно происходить за счет отчислений с продажи билетов на матчи, а также за счет спонсорской поддержки всех желающих фанатов”, — сказано в тексте петиции.

Также напомним, накануне в украинских СМИ появилась информация о возможной продаже ФК “Динамо”.