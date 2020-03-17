Загроза дефолту: експерт розповів, до чого готуватися українським футбольним клубам

ukru
04:30 • 904 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 83601 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 155158 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 250691 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 252451 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 250519 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 232357 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201674 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185925 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146165 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 40391 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 21318 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 18046 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 40614 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 30308 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 250691 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 252451 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 250519 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 232357 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 80764 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 28982 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140603 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154148 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113480 перегляди
Актуальне
Загроза дефолту: експерт розповів, до чого готуватися українським футбольним клубам

Загроза дефолту: експерт розповів, до чого готуватися українським футбольним клубам

Київ • УНН

 • 22285 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Україні, зважаючи на зростаючу економічну кризу в світі, загрожує дефолт. І звичайно, що він позначиться на спортивному бізнесі та вітчизняних ФК. Які наслідки можливі у такому випадку, у коментарі УНН окреслив політичний експерт Андрій Смолій.

"Звичайно, що дефолт не станеться сьогодні або завтра, це може бути через кілька місяців, або через пів року, але в будь-якому випадку, якщо світова економіка буде просідати, якщо в Україні валютна політика буде просідати, то звичайно, це абсолютно і повністю відіб'ється на будь-якому виді бізнесу в Україні, і на спортивному бізнесі також. Ще багато чого залежить від того, на скільки тривалою буде пандемія коронавірусу, і на скільки ефективно буде українська держава допомагати своїй економіці. Бо, у протилежному випадку, навіть, футбольний бізнес може стати збитковим", - каже експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УЄФА буде розслідувати фінанси команд рівня "Динамо"

Він нагадав, що у стані карантину, який сьогодні оголошений не тільки в Україні, футбольні матчі будуть проходити без глядачів, або ж взагалі будуть скасовані.

"А ми розуміємо, що футбольні клуби на будь-яких спортивних заходах заробляють кошти за допомогою глядачів, які часто тисячами приходять, на рекламі. Це певною мірою стимулює футбольний бізнес. І якщо цього не буде – звичайно, в такому випадку футбольні клуби будуть зазнавати збитків.

І ми маємо пам'ятати, що український футбол - він "прив'язаний" до олігархів. Тобто, по суті, більшістю футбольних клубів у нас володіють олігархи. Це і Коломойський, і Суркіс, і Боголюбов, і так далі. Тому все ще буде залежати від їх особистого фінансового становища, цих олігархів. Може так статися, що сенсу та змоги дотувати їм свій футбольний бізнес більше не буде", - каже Смолій.

Як приклад експерт навів дефолт футбольного клубу "Дніпро", який належав тоді Коломойському.

"...і, власне, Коломойський, часто говорить про те, що дефолт вигідний для України. Але ми можемо згадати, що дефолт геть не був вигідний ФК "Дніпро", і зрештою, клуб не вийшов із позитивами з цього дефолту", - сказав Смолій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Передача "Динамо" в управління КМДА можлива – журналіст

Він також не виключив, що дефолт може бути оголошений олігархами у своїх клубах для того, щоб "не платити по боргових зобов'язаннях".

"...для того, щоб не закривати якісь борги перед працівниками клубу, перед футболістами, взагалі перед компаніями, перед якими вони мають зобов'язання. Тому це такий собі вихід із ситуації для того, щоб уникнути ще більших фінансових втрат. І якщо ці фінансові втрати будуть зростати – наші олігархи, які не завжди слідують букві закону, вони будуть скидати з себе цей баласт, щоб сконцентрувати свої кошти на галузях, які на той час будуть приносити більші дивіденди, ніж ФК", - зауважив експерт.

Нагадаємо, реальні заробітні плати гравців столичного "Динамо" занижують у 150 разів, щоб не платити податків.

Також нагадаємо, депутати запропонували зробити дитячий спорт в Україні платним. Внесений нещодавно законопроект також передбачає можливість фінансування приватних спортивних клубів коштом місцевих бюджетів. Така ініціатива викликала критику з боку окремих експертів, які наголошують на тотальній недофінансованості державного спорту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32