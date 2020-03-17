Загроза дефолту: експерт розповів, до чого готуватися українським футбольним клубам

"Звичайно, що дефолт не станеться сьогодні або завтра, це може бути через кілька місяців, або через пів року, але в будь-якому випадку, якщо світова економіка буде просідати, якщо в Україні валютна політика буде просідати, то звичайно, це абсолютно і повністю відіб'ється на будь-якому виді бізнесу в Україні, і на спортивному бізнесі також. Ще багато чого залежить від того, на скільки тривалою буде пандемія коронавірусу, і на скільки ефективно буде українська держава допомагати своїй економіці. Бо, у протилежному випадку, навіть, футбольний бізнес може стати збитковим", - каже експерт.

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Він нагадав, що у стані карантину, який сьогодні оголошений не тільки в Україні, футбольні матчі будуть проходити без глядачів, або ж взагалі будуть скасовані.

"А ми розуміємо, що футбольні клуби на будь-яких спортивних заходах заробляють кошти за допомогою глядачів, які часто тисячами приходять, на рекламі. Це певною мірою стимулює футбольний бізнес. І якщо цього не буде – звичайно, в такому випадку футбольні клуби будуть зазнавати збитків.

І ми маємо пам'ятати, що український футбол - він "прив'язаний" до олігархів. Тобто, по суті, більшістю футбольних клубів у нас володіють олігархи. Це і Коломойський, і Суркіс, і Боголюбов, і так далі. Тому все ще буде залежати від їх особистого фінансового становища, цих олігархів. Може так статися, що сенсу та змоги дотувати їм свій футбольний бізнес більше не буде", - каже Смолій.

Як приклад експерт навів дефолт футбольного клубу "Дніпро", який належав тоді Коломойському.

"...і, власне, Коломойський, часто говорить про те, що дефолт вигідний для України. Але ми можемо згадати, що дефолт геть не був вигідний ФК "Дніпро", і зрештою, клуб не вийшов із позитивами з цього дефолту", - сказав Смолій.

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Він також не виключив, що дефолт може бути оголошений олігархами у своїх клубах для того, щоб "не платити по боргових зобов'язаннях".

"...для того, щоб не закривати якісь борги перед працівниками клубу, перед футболістами, взагалі перед компаніями, перед якими вони мають зобов'язання. Тому це такий собі вихід із ситуації для того, щоб уникнути ще більших фінансових втрат. І якщо ці фінансові втрати будуть зростати – наші олігархи, які не завжди слідують букві закону, вони будуть скидати з себе цей баласт, щоб сконцентрувати свої кошти на галузях, які на той час будуть приносити більші дивіденди, ніж ФК", - зауважив експерт.

Нагадаємо, реальні заробітні плати гравців столичного "Динамо" занижують у 150 разів, щоб не платити податків.

Також нагадаємо, депутати запропонували зробити дитячий спорт в Україні платним. Внесений нещодавно законопроект також передбачає можливість фінансування приватних спортивних клубів коштом місцевих бюджетів. Така ініціатива викликала критику з боку окремих експертів, які наголошують на тотальній недофінансованості державного спорту.