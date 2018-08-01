Податки від “Динамо”: реальні зарплати гравців занижують у 150 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Футбольний клуб “Динамо” Київ приховує справжні фінанси і недоплачує податки. Про це у своєму блозі написав політичний експерт Володимир Манько, передає УНН.
Він нагадав, що днями футболіст “Динамо”, парагваєць Дерліс Гонсалес, розповів ЗМІ про свою заробітну плату. Футболіст повідомив, що отримує 110 тис. дол. на місяць.
“Але ця сума не позначена у фінансовій звітності та у офіційних зарплатних відомостях київського клубу. Офіційні зарплати гравців "Динамо" набагато скромніші. Це означає, що клуб приховує справжні фінанси і недоплачує податки”, — зазначив Манько.
Політолог, посилаючись на дані зарплатної відомості столичного клубу вказав, що офіційна зарплата Гонсалеса становить всього 18,526 грн на місяць.
“А реальна — 2 млн 860 тис. грн. Різниця суттєва. Суттєвою також є різниця у податках. А якщо перевірити увесь клуб, то різниця буде не просто суттєвою, а вражаючою”, — написав експерт.
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Поряд з цим, в інформаційному просторі продовжується атака на президента Федерації футболу України Андрія Павелка, розповів експерт. Атака йде у кількох напрямках, один із яких — дискредитація соціальної ініціативи Павелка з побудови футбольних полів зі штучним покриттям, додав Манько.
“Штучна трава для стадіонів виготовляється на заводі під Києвом. Матеріал Polytan, що використовується на виробництві є екологічно чистим, гіпоалергенним, сертифікованим ФІФА. Цей матеріал використовується на 7000 футбольних полів у 150 країнах”, — розповів він.
Примітно, що на відміну він ФК “Динамо” Київ, виробник футбольної трави сумлінно сплачує усі податки до бюджету, зауважив Манько.
“На підприємстві легально працює 1100 осіб, виплачуються високі зарплати і, на відміну від "Динамо" Київ, там відраховуються усі податки”, — резюмував він.
Нагадаємо, раніше фани “Динамо” закликали Суркіса відповісти за знищення команди.