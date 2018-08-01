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Налоги от "Динамо": реальные зарплаты игроков занижают в 150 раз

Налоги от "Динамо": реальные зарплаты игроков занижают в 150 раз

Киев  •  УНН

 • 13834 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Футбольный клуб "Динамо" Киев скрывает настоящие деньги и недоплачивает налоги. Об этом в своем блоге написал политический эксперт Владимир Манько, передает УНН.

Он напомнил, что на днях футболист "Динамо", парагваец Гонсалес, рассказал СМИ о своей заработной плате. Футболист сообщил, что получает 110 тыс. долл. в месяц.

"Но эта сумма не обозначена в финансовой отчетности и в официальных зарплатных ведомостях киевского клуба. Официальные зарплаты игроков "Динамо" намного скромнее. Это означает, что клуб скрывает настоящие деньги и недоплачивает налоги", - отметил Манько.

Политолог, ссылаясь на данные зарплатной ведомости столичного клуба указал, что официальная зарплата Гонсалеса составляет всего 18,526 грн в месяц.

"А реальная - 2 млн 860 тыс. грн. Разница существенная. Существенной также является разница в налогах. А если проверить весь клуб, то разница будет не просто существенной, а впечатляющей", - считает эксперт.

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Наряду с этим, в информационном пространстве продолжается атака на президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, рассказал эксперт. Атака идет в нескольких направлениях, один из которых - дискредитация социальной инициативы Павелко по построению футбольных полей с искусственным покрытием, добавил Манько.

"Искусственная трава для стадионов изготавливается на заводе под Киевом. Материал Polytan, что используется на производстве является экологически чистым, гипоаллергенным, сертифицированным ФИФА. Этот материал используется на 7000 футбольных полей в 150 странах", - рассказал он.

Примечательно, что в отличие он ФК "Динамо" Киев, производитель футбольной травы добросовестно платит налоги в бюджет, отметил Манько.

"На предприятии легально работает 1100 человек, выплачиваются высокие зарплаты и, в отличие от "Динамо" Киев, там отчисляются налоги", - резюмировал он.

Напомним, ранее фаны "Динамо" призвали Суркиса ответить за уничтожение команды.

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