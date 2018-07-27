Фани "Динамо" закликали Суркіса відповісти за знищення команди - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Фанати київського "Динамо" вимагають відповідальності Григорія Суркіса за знищення команди і за "багаторічне паразитування на українській енергетиці". Про це пише Realist з посиланням на одного з уболівальників ФК, передає УНН.
"Як вболівальнику "Динамо Київ" з багаторічним стажем, мені б дуже хотілося, щоб він (Григорій Суркіс - ред.) відповів за знищення "Динамо" і перетворення однієї з найсильніших команд Європи в заштатний клуб, де всім заправляють старі алкоголіки. За те, що поки футбол розвивається, "Динамо" застигло в славетному минулому, як мила серцю Григорія Михайловича Росія загрузла в СРСР", - заявив фанат ФК, блогер Сергій Марченко, додавши, що сьогодні гравці відомо клубу управляються Президентом "Динамо" (Ігорем Суркісом - ред.) в "ручному режимі".
"Ігор Михайлович сам футболістів купує і всім керує в ручному режимі. Ось і результат. Він на табло, як Лобановський казав", - додав блогер на сторінці в Facebook.
Також, Суркіс повинен понести відповідальність за багаторічне "паразитування" на українській енергетиці, вважає Марченко.
"Шкода, що у прокуратури і НАБУ немає до нього жодних питань", - написав фанат.
"Мені здається, не повинні такі люди висловлюватися ніде, крім суду. Не мають морального права", - додав він.
Нагадаємо, раніше нардеп Сергій Лещенко заявив, що слідство НАБУ у справах проти Суркісів гальмує глава САП - Назар Холодницький.