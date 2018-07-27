Фаны “Динамо” призвали Суркиса ответить за уничтожение команды - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Фанаты киевского “Динамо” требуют ответственности Григория Суркиса за уничтожение команды и за “многолетнее паразитирование на украинской энергетике”. Об этом пишет Realist со ссылкой на одного из болельщиков ФК, передает УНН.
“Как болельщику "Динамо Киев" с многолетним стажем, мне бы очень хотелось, чтобы он (Григорий Суркис — ред.) ответил за уничтожение "Динамо" и превращение одной из сильнейших команд Европы в заштатный клуб, где всем заправляют старые алкоголики. За то, что пока футбол развивается, "Динамо" застыло в славном прошлом, как милая сердцу Григория Михайловича Россия увязла в СССР”, — заявил фанат ФК, блогер Сергей Марченко, добавив, что сегодня игроки известно клуба управляются Президентом “Динамо” (Игорем Суркисом — ред.) в “ручном режиме”.
“Игорь Михайлович сам футболистов покупает и всем руководит в ручном режиме. Вот и результат. Он на табло, как Лобановский говорил”, — добавил блогер на странице в Facebook.
Также, Суркис должен понести ответственность за многолетнее “паразитирование” на украинской энергетике, считает Марченко.
“Жалко, что у прокуратуры и НАБУ нет к нему никаких вопросов”, — написал фанат.
“Мне кажется, не должны такие люди высказываться нигде, кроме суда. Не имеют морального права”, — добавил он.
Напомним, ранее нардеп Сергей Лещенко заявил, что следствие НАБУ по делам против Суркисов тормозит глава САП — Назар Холодницкий.