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Гибель пограничника: еще одному закарпатцу огласили подозрение

Гибель пограничника: еще одному закарпатцу огласили подозрение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. За совершение сопротивления работникам Госпогранслужбы возле границы с Румынией, в результате чего погиб пограничник Вадим Березенский, сообщили о подозрении еще одному фигуранту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции Закарпатской области.

"Военной прокуратурой Ужгородского гарнизона Западного региона Украины совместно с отделом по расследованию преступлений против жизни и здоровья человека следственного управления ГУНП в Закарпатской области сообщено о подозрении еще одному фигуранту преступления, случившегося 15 ноября вблизи пограничной полосы в селе Деловое Раховского района", – говорится в сообщении.

Как установило следствие, 27-летний подозреваемый оказал сопротивление работникам пограничной службы во время выполнения ими служебных обязанностей по охране границы.

Фигуранту инкриминируется преступные действия по части 2 статьи 342 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Напомним, на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника. Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставался тяжелым.

17 ноября он скончался в больнице, не выходя из комы. 19 ноября начальника отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского пограничного отряда майора Вадима Березенська похоронили.

Злоумышленника задержали. Контрабандист, 34-летний житель Рахова, подозревается в наезде на работника пограничной службы. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Суд взял задержанного под стражу.

Впоследствии на Закарпатье задержали главу сельского совета при попытке передачи взятки пограничнику за беспрепятственную переправку партии сигарет в Румынию. Как сообщили в ГПСУ, задержанный связан с контрабандистами, действия которых привели к гибели пограничника.

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