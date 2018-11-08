Два десятка контрабандистів, які прямували в Румунію, побили прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Поблизу держкордону близько 20 людей, які прямували у напрямку Румунії з товаром, завдали тілесні ушкодження прикордонникам. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центру Держприкордонслужби України.
"Учора під час несення служби прикордонний наряд на ділянці Чернівецького загону виявив на підступах до кордону групу осіб, близько 20 чоловік. Вони прямували в напрямку Румунії з товаром. Під час затримання правопорушників останні завдали тілесні ушкодження прикордонному наряду та вдалися до втечі", – йдеться в повідомленні.
Під час огляду місця події правоохоронці знайшли чотири покинутих ящики із сигаретами, а також засоби для зручного переміщення пакунків.
"По даному факту прикордонники поінформували співробітників Нацполіції. Наразі тривають слідчі дії та встановлюється коло причетних осіб", – зазначили прикордонники.
Нагадаємо, на Закарпатті через конфлікт зі стріляниною постраждав прикордонник. Внаслідок цього військовослужбовець потрапив до лікарні.