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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107639 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115266 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153400 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147037 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137691 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128782 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173071 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118125 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

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Два десятка контрабандистов, направлявшихся в Румынию, избили пограничников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вблизи госграницы около 20 человек, которые направлялись в направлении Румынии с товаром, нанесли телесные повреждения пограничникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Вчера во время несения службы пограничный наряд на участке Черновицкого отряда обнаружил на подступах к границе группу лиц, около 20 человек. Они направлялись в направлении Румынии с товаром. Во время задержания правонарушителей последние нанесли телесные повреждения пограничному наряду и прибегли к бегству", – говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия правоохранители нашли четыре брошенных ящиков с сигаретами, а также средства для удобного перемещения пакетов.

"По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливается круг причастных лиц", – отметили пограничники.

Напомним, на Закарпатье из-за конфликта со стрельбой пострадал пограничник. В результате военнослужащий попал в больницу.

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