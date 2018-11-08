Два десятка контрабандистов, направлявшихся в Румынию, избили пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вблизи госграницы около 20 человек, которые направлялись в направлении Румынии с товаром, нанесли телесные повреждения пограничникам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
"Вчера во время несения службы пограничный наряд на участке Черновицкого отряда обнаружил на подступах к границе группу лиц, около 20 человек. Они направлялись в направлении Румынии с товаром. Во время задержания правонарушителей последние нанесли телесные повреждения пограничному наряду и прибегли к бегству", – говорится в сообщении.
При осмотре места происшествия правоохранители нашли четыре брошенных ящиков с сигаретами, а также средства для удобного перемещения пакетов.
"По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливается круг причастных лиц", – отметили пограничники.
Напомним, на Закарпатье из-за конфликта со стрельбой пострадал пограничник. В результате военнослужащий попал в больницу.