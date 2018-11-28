Загибель прикордонника: ще одному закарпатцю оголосили підозру

"Військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону Західного регіону України спільно з відділом з розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи слідчого управління ГУНП в Закарпатській області повідомлено про підозру ще одному фігурантові злочину, що трапився 15 листопада поблизу прикордонної смуги у селі Ділове Рахівського району", – йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, 27-річний підозрюваний чинив опір працівникам прикордонної служби під час виконання ними службових обов'язків з охорони кордону.

Фігуранту інкриміновано злочинні дії за частиною 2 статті 342 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Нагадаємо, на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника. Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.

17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми. 19 листопада начальника відділу прикордонної служби "Ділове" Мукачівського прикордонного загону майора Вадима Березенського поховали.

Зловмисника затримали. Контрабандист, 34-річний житель Рахова, підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Суд взяв затриманого під варту.

Згодом на Закарпатті затримали голову сільської ради при спробі передачі хабара прикордоннику за безперешкодне переправлення партії сигарет до Румунії. Як повідомили у ДПСУ, затриманий пов'язаний з контрабандистами, дії яких призвели до загибелі прикордонника.