Загибель прикордонника: затримали пов'язаного з контрабандистами голову сільради

“У відповідь на спробу підкупити прикордонника відділу прикордонної служби „Ділове“ затримано на гарячому голову сільської ради одного з прикордонних населених пунктів Рахівського району у момент передачі військовослужбовцю 500 доларів США”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДПСУ, за цю суму 48-річний житель Рахівського району Закарпаття очікував дозволу від прикордонного наряду на незаконне переміщення через річку Тиса, по якій проходить державний кордон, партії тютюнових виробів до Румунії.

“Від вчинення правопорушення голову сільради не застерегли навіть трагічні події минулого тижня, коли внаслідок наїзду автомобіля під час затримання групи контрабандистів на державному кордоні на цій ділянці загинув начальник відділу прикордонної служби „Ділове“ Вадим Березенський”, — наголосили у прикордонній службі.

Крім того, як зазначили в ДПСУ, попередньо встановлено, що затриманий тісно контактував з угрупованням, чиї дії призвели до смерті прикордонника Вадима Березенського. Йому також могла належала частина тютюнових виробів, затримана того дня.

Заходи з викриття хабародавця проводилися у рамках кримінального провадження за ч.3 ст.369 Кримінального Кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, 16 листопада на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника.

Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.

17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми. 19 листопада начальника відділу прикордонної служби “Ділове” Мукачівського прикордонного загону майор Вадима Березенський поховали.

Зловмисника затримали. Контрабандист, 34-річний житель Рахова, підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Суд взяв затриманого під варту. Йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.