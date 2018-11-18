Підозрюваного у смертельному наїзді на прикордонника арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ужгородський міськрайонний суд обрав для затриманого за смертельний наїзд на прикордонника запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону України.
"Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав 34-річному підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб", - розповіли у прокуратурі.
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Нагадаємо, 16 листопада на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника.
Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.
17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми.
Раніше у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області повідомили, що працівники поліції спільно зі співробітниками оперативно-розшукового управління ДПС розшукали та затримали 34-річного жителя Рахова, який підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби в селі Діловe.
Кримінальне провадження відкрито за ст.348 КК України.