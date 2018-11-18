Підозрюваного у смертельному наїзді на прикордонника арештували

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ужгородський міськрайонний суд обрав для затриманого за смертельний наїзд на прикордонника запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Західного регіону України.