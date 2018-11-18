Подозреваемого в смертельном наезде на пограничника арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Ужгородский горрайонный суд избрал для задержанного за смертельный наезд на пограничника меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона Украины.
"Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал 34-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток", - рассказали в прокуратуре.
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Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника.
Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.
17 ноября он скончался в больнице, не выйдя из комы.
Ранее в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области сообщили, что работники полиции совместно с сотрудниками оперативно-розыскного управления разыскали и задержали 34-летнего жителя Рахова, который подозревается в наезде на работника пограничной службы в селе Диловe.
Уголовное производство открыто по ст.348 УК Украины.