Подозреваемого в смертельном наезде на пограничника арестовали

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105539 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111442 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148526 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143449 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135982 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127977 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170426 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118069 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141638 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145406 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Подозреваемого в смертельном наезде на пограничника арестовали

Подозреваемого в смертельном наезде на пограничника арестовали

Киев  •  УНН

 • 13173 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Ужгородский горрайонный суд избрал для задержанного за смертельный наезд на пограничника меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона Украины.

"Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области избрал 34-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток", - рассказали в прокуратуре.

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Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника.

Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.

17 ноября он скончался в больнице, не выйдя из комы.

Ранее в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области сообщили, что работники полиции совместно с сотрудниками оперативно-розыскного управления разыскали и задержали 34-летнего жителя Рахова, который подозревается в наезде на работника пограничной службы в селе Диловe.

Уголовное производство открыто по ст.348 УК Украины.

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