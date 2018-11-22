Гибель пограничника: задержали связанного с контрабандистами главу сельсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Раховском районе Закарпатской области задержали председателя сельского совета при попытке передачи взятки пограничнику за беспрепятственное переправки партии сигарет в Румынию. Задержанный связан с контрабандистами, действия которых привели к гибели пограничника Вадима Березенского, сообщает отдел коммуникации ГПСУ, передает УНН.
"В ответ на попытку подкупить пограничника отдела пограничной службы "Деловое" задержали на горячем председателя сельского совета одного из пограничных населенных пунктов Раховского района в момент передачи военнослужащему 500 долларов США", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, за эту сумму 48-летний житель Раховского района Закарпатья ожидал разрешения от пограничного наряда на незаконное перемещение через реку Тиса, по которой проходит государственная граница, партии табачных изделий в Румынию.
"От совершения правонарушения голову сельсовета не предостерегли даже трагические события прошлой недели, когда в результате наезда автомобиля во время задержания группы контрабандистов на государственной границе на этом участке погиб начальник отдела пограничной службы "Деловое" Вадим Березенский", - отметили в пограничной службе.
Кроме того, как отметили в ГПСУ, предварительно установлено, что задержанный тесно контактировал с группировкой, чьи действия привели к смерти пограничника Вадима Березенского. Ему также могла принадлежала часть табачных изделий, задержанных в тот день.
Мероприятия по разоблачению взяткодателя проводились в рамках уголовного производства по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника.
Вечером того же дня стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.
17 ноября он скончался в больнице, не выйдя из комы. 19 ноября начальника отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского пограничного отряда майор Вадима Березенского похоронили.
Злоумышленника задержали. Контрабандист, 34-летний житель Рахова, подозревается в наезде на работника пограничной службы. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст.348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Суд взял задержанного под стражу. Ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.