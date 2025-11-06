Задержание пропавшего правоохранителя: фигурант дела вынес средств на сумму 16 млн гривен

ukenru
Эксклюзив
14:11 • 1056 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
12:47 • 7744 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
12:10 • 12348 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
11:26 • 13392 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 34637 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 31261 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 35230 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49217 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38509 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32271 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 1036 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов13:00 • 6470 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 14816 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 17195 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 34622 просмотра
Задержание пропавшего правоохранителя: фигурант дела вынес средств на сумму 16 млн гривен

Киев • УНН

 • 770 просмотра

ГБР расследует дело правоохранителя, который присвоил более 16 миллионов гривен арестованных средств. Сумма преимущественно была в долларах, сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

Задержание пропавшего правоохранителя: фигурант дела вынес средств на сумму 16 млн гривен

По делу о задержании правоохранителя, который забрал арестованные средства, Государственное бюро расследований сообщило, что предварительно речь идет о сумме более 16 миллионов гривен. Сумма преимущественно была в долларах, сообщила в эфире национального телемарафона пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян, пишет УНН.

Подробности

Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, но предварительно речь идет о более чем 16 миллионах гривен. Преимущественно эта сумма была в долларах

- сообщила Сапьян.

Она также добавила, что Государственное бюро будет заниматься расследованием по этому делу по факту превышения служебных полномочий.

Напоминание

Юрий Рыбянский, начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве, не вышел на службу и не отвечает на звонки. Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали его поиски.

Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший") - говорится в сообщении.

В ходе проверки Департамент внутренней безопасности установил, что исчезли арестованные средства, к которым имел доступ Рыбянский. Он был материально ответственным лицом.

Пропавшего полицейского Рыбянского нашли и задержали в Ровенской области. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Арестованные средства исчезли.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Ровненская область
Киев