Задержание пропавшего правоохранителя: фигурант дела вынес средств на сумму 16 млн гривен
Киев • УНН
ГБР расследует дело правоохранителя, который присвоил более 16 миллионов гривен арестованных средств. Сумма преимущественно была в долларах, сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.
По делу о задержании правоохранителя, который забрал арестованные средства, Государственное бюро расследований сообщило, что предварительно речь идет о сумме более 16 миллионов гривен. Сумма преимущественно была в долларах, сообщила в эфире национального телемарафона пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян, пишет УНН.
Подробности
Человек исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственен. Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, но предварительно речь идет о более чем 16 миллионах гривен. Преимущественно эта сумма была в долларах
Она также добавила, что Государственное бюро будет заниматься расследованием по этому делу по факту превышения служебных полномочий.
Напоминание
Юрий Рыбянский, начальник отделения Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве, не вышел на службу и не отвечает на звонки. Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали его поиски.
Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший") - говорится в сообщении.
В ходе проверки Департамент внутренней безопасности установил, что исчезли арестованные средства, к которым имел доступ Рыбянский. Он был материально ответственным лицом.
Пропавшего полицейского Рыбянского нашли и задержали в Ровенской области. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Арестованные средства исчезли.