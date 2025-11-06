Затримання зниклого правоохоронця: фігурант справи виніс коштів на суму 16 млн гривень

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 5048 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 11085 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 13560 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 14573 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36385 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 31712 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 35544 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49306 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38547 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32330 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 18824 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 09:24 • 11922 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 09:36 • 10184 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18551 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16182 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 5018 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 8618 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 16481 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 18851 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 36377 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Джеффрі Епштайн
Андерс Фог Расмуссен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 19081 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 23214 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 25176 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 41830 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 46019 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Фільм
The Guardian

Затримання зниклого правоохоронця: фігурант справи виніс коштів на суму 16 млн гривень

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

ДБР розслідує справу правоохоронця, який привласнив понад 16 мільйонів гривень арештованих коштів. Сума переважно була в доларах, повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян.

Затримання зниклого правоохоронця: фігурант справи виніс коштів на суму 16 млн гривень

У справі щодо затримання правоохоронця, який забрав арештовані кошти Державне бюро розслідувань повідомило, що попередньо йдеться про суму у понад 16 мільйонів гривень. Сума переважно була в доларах, повідомила в ефірі національного телемарафону речниця ДБР Тетяна Сапьян, пише УНН.

Деталі

Людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватися під час досудового розслідування, але попередньо йдеться про понад 16 мільйонів гривень. Переважно ця сума була в доларах

- повідомила Сапьян.

Вона також додала, що Державне бюро буде займатися розслідуванням у цій справі по факту перевищення службових повноважень.

Нагадування

Юрій Рибянський, начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві, не вийшов на службу та не відповідає на дзвінки. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали його пошуки.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий") - йдеться у дописі.

Під час перевірки Департамент внутрішньої безпеки встановив, що зникли арештовані кошти, до яких мав доступ Рибянський. Він був матеріально відповідальною особою.

Зниклого поліцейського Рибянського знайшли та затримали у Рівненській області. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Арештовані кошти зникли.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Рівненська область
Київ