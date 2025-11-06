Затримання зниклого правоохоронця: фігурант справи виніс коштів на суму 16 млн гривень
Київ • УНН
ДБР розслідує справу правоохоронця, який привласнив понад 16 мільйонів гривень арештованих коштів. Сума переважно була в доларах, повідомила речниця ДБР Тетяна Сапьян.
У справі щодо затримання правоохоронця, який забрав арештовані кошти Державне бюро розслідувань повідомило, що попередньо йдеться про суму у понад 16 мільйонів гривень. Сума переважно була в доларах, повідомила в ефірі національного телемарафону речниця ДБР Тетяна Сапьян, пише УНН.
Деталі
Людина зникла з робочого місця з сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватися під час досудового розслідування, але попередньо йдеться про понад 16 мільйонів гривень. Переважно ця сума була в доларах
Вона також додала, що Державне бюро буде займатися розслідуванням у цій справі по факту перевищення службових повноважень.
Нагадування
Юрій Рибянський, начальник відділення Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві, не вийшов на службу та не відповідає на дзвінки. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали його пошуки.
Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий") - йдеться у дописі.
Під час перевірки Департамент внутрішньої безпеки встановив, що зникли арештовані кошти, до яких мав доступ Рибянський. Він був матеріально відповідальною особою.
Зниклого поліцейського Рибянського знайшли та затримали у Рівненській області. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Арештовані кошти зникли.