Задержан водитель школьного автобуса, который возил оккупантов на ротацию из Харьковщины в белгород

СБУ задержала коллаборанта, который возил рашистов на ротацию из Харьковской области в российский белгород на школьном автобусе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как сообщается, правоохранители задержали 59-летнего водителя школьного автобуса из поселка Казачья Лопань. После захвата общины он предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины.

По данным следствия, фигурант возил российских военных на ротацию из прифронтового поселка в белгород и в обратном направлении.

Для "рейсов" коллаборационист использовал школьный автобус сельсовета, который он парковал во дворе собственного дома.

Также он перевозил из россии оружие и боеприпасы для оккупационных группировок рф, которые воевали на передовой под Харьковом.

Перед "выездом" он перекрасил транспорт в зеленый цвет и нарисовал на нем российскую символику. Позже, убегая из Харьковщины от контрнаступления Сил обороны, захватчики забрали у коллаборанта автобус, чтобы вывезти свой личный состав и вооружение.

При этом злоумышленник после деоккупации района скрывался в соседнем поселке и тем самым пытался избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

По материалам Службы безопасности задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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