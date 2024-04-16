К 11 годам за решеткой приговорили коллаборационистку, возглавившею "роспочту" во время оккупации Изюма

Коллаборационистка, которая работала на агрессора в период оккупации части Харьковщины была приговорена к 11 годам за решеткой. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Следователи выяснили, что после захвата города Изюм женщина возглавила местную оккупационную "роспошту".

Также злоумышленница организовала "конфискацию" всего имущества местного отделения Укрпочты и его передачу "на баланс" оккупационной администрации страны-агрессора.

После освобождения Изюма коллаборационистка пыталась скрываться на территории района, меняя адреса проживания. Однако, сотрудники Службы безопасности все равно разыскали ее и задержали в феврале 2023 года.

По материалам СБУ суд признал ее виновной по чч. 4, 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет - резюмировали в Службе безопасности Украины.

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Дополнение

Правоохранители также выяснили, что после "назначения", осужденная сразу приступила к формированию нового "штата" псевдоучреждения, к которому привлекала своих единомышленников.

Затем коллаборантка провела так называемое учредительное собрание, во время которого призвала своих подчиненных поддержать агрессора в войне против Украины и обеспечить бесперебойную почтовую связь с РФ.

За такое сотрудничество она обещала российские "зарплаты" и лояльное отношение со стороны оккупантов.

Также по данным следствия, именно по ее указанию осуществляли принудительную раздачу местным жителям пропагандистских изданий РФ, в частности российской газеты "Красная звезда".

Напомним

Председатель СБУ Василий Малюк во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов при Президенте Украины заявил, что в 2024 году СБУ возбудила 352 уголовных дела за государственную измену, 807 - за коллаборационизм, 108 - за содействие государству-агрессору и 66 - за передачу врагу сведений о Вооруженных силах Украины.