Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом

Мужчину, который служил в одном из пограничных подразделений на Закарпатье и передавал информацию спецслужбам рф, будут судить. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя, который служил на Закарпатье и оказался агентом российских спецслужб. Обвинительный акт направлен в суд.

После измены и побега, предатель дал большое интервью одному из российских изданий, где рассказал, что подрывной деятельностью против Украины занимался с 2014 года, еще во время службы на Луганщине. Мужчина предоставлял террористам из так называемой ЛНР информацию о размещении подразделений вооруженных сил Украины, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с началом полномасштабного вторжения агент рф начал активнее сотрудничать с российским фсб. Правоохранитель служил в пограничных подразделениях в Лисичанске и полученная от него информация якобы помогала врагу наносить точные удары по позициям ВСУ.

Получив ранение и пройдя реабилитацию, он воспользовался возможностью перевестись на Закарпатье и в июне 2022 возглавил группу киберзащиты отделения связи одного из пограничных подразделений.

Предатель хвастался, что на этой должности он продолжал передавать данные российским спецслужбам. А когда узнал, что его собираются проверять - сообщил об этом своим кураторам из кремля. По их указанию, в составе группы уклонистов он незаконно пересек границу с Венгрией, в дальнейшем вылетел в Стамбул, а уже оттуда - в москву.

Предатель рассказал, что его семья уже получила российское гражданство и он якобы планирует поселиться на Дальнем Востоке, где ему предлагают работу и жилье.

Бывшего военного обвиняют в государственной измене, дезертирстве и присвоении военного имущества (ч. 1,2 ст. 111, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). Санкции статей предусматривают заключение на срок от 15 лет вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним

47-летнего жителя Черкасс задержали за сбор и распространение информации о расположении радиолокационных станций ПВО в Черкасской и Одесской областях.