Задержан нарушитель госграницы, который заблудился в лесах, надеясь дойти до Польши

"Путешественник" принял за польских пограничников представителей ГПСУ, а до этого, следуя советам в мессенджере, бродил по лесам и болотам на Ривненщине. Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Детали

Как передает пресс-служба ведомства, житель Кировоградщины заблудился на Ровенщине, пытаясь дойти до Польши. В "путешествие" он отправился следуя советам неизвестного в мессенджере, однако оказался без запасов и почти сутки бродил по лесам и болотам. Единственным источником воды была роса с растений. Наконец он оказался на границе с Беларусью.

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Впоследствии нарушитель наткнулся на украинских пограничников и обратился к ним на иностранном языке, потому что ошибочно принял их за польских, - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Мужчину задержали и привлекли к админответственности.

Напомним,

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