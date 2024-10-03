Задержан нарушитель госграницы, который заблудился в лесах, надеясь дойти до Польши
Киев • УНН
На Ровенщине задержан мужчина, который пытался нелегально пересечь границу с Польшей. Следуя советам в мессенджере, он сутки бродил по лесам и болотам, пока не наткнулся на украинских пограничников.
"Путешественник" принял за польских пограничников представителей ГПСУ, а до этого, следуя советам в мессенджере, бродил по лесам и болотам на Ривненщине. Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
Детали
Как передает пресс-служба ведомства, житель Кировоградщины заблудился на Ровенщине, пытаясь дойти до Польши. В "путешествие" он отправился следуя советам неизвестного в мессенджере, однако оказался без запасов и почти сутки бродил по лесам и болотам. Единственным источником воды была роса с растений. Наконец он оказался на границе с Беларусью.
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Впоследствии нарушитель наткнулся на украинских пограничников и обратился к ним на иностранном языке, потому что ошибочно принял их за польских, - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.
Мужчину задержали и привлекли к админответственности.
Напомним,
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