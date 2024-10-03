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Задержан нарушитель госграницы, который заблудился в лесах, надеясь дойти до Польши

Задержан нарушитель госграницы, который заблудился в лесах, надеясь дойти до Польши

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 09:57  •  2587 просмотра

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На Ровенщине задержан мужчина, который пытался нелегально пересечь границу с Польшей. Следуя советам в мессенджере, он сутки бродил по лесам и болотам, пока не наткнулся на украинских пограничников.

"Путешественник" принял за польских пограничников представителей ГПСУ, а до этого, следуя советам в мессенджере, бродил по лесам и болотам на Ривненщине. Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

Детали

Как передает пресс-служба ведомства, житель Кировоградщины заблудился на Ровенщине, пытаясь дойти до Польши. В "путешествие" он отправился следуя советам неизвестного в мессенджере, однако оказался без запасов и почти сутки бродил по лесам и болотам. Единственным источником воды была роса с растений. Наконец он оказался на границе с Беларусью.

Пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей работает в обычном режиме - пограничники23 сентября 2024, 06:58 • 14358 просмотров

Впоследствии нарушитель наткнулся на украинских пограничников и обратился к ним на иностранном языке, потому что ошибочно принял их за польских, - говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

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Мужчину задержали и привлекли к админответственности.

Напомним,

ГПСУ задержали 21-летнего уклониста, который 4 дня блуждал в горах.

Видеокамера пограничников зафиксировала в горах косолапого "нарушителя"11 августа 2024, 12:22 • 32688 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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