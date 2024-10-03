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Затримано порушника держкордону, який заблукав у лісах, сподіваючись дійти до Польщі

Затримано порушника держкордону, який заблукав у лісах, сподіваючись дійти до Польщі

Київ • УНН

 • 13049 перегляди

На Рівненщині затримано чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон з Польщею. Слідуючи порадам у месенджері, він добу блукав лісами й болотами, поки не натрапив на українських прикордонників.

"Мандрівник" прийняв за польських прикордонників представників ДПСУ, а до цього, слідуючи порадам у месенджері, блукав лісами й болотами на Рівненщині. Пише УНН із посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

Деталі

Як передає пресслужба відомства, житель Кіровоградщини заблукав на Рівненщині, намагаючись дійти до Польщі. У "подорож" він вирушив слідуючи порадам невідомого у месенджері, проте опинився без запасів і майже добу блукав лісами й болотами. Єдиним джерелом води була роса з рослин. Нарешті він опинився на кордоні з білоруссю.

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Згодом порушник натрапив на українських прикордонників та звернувся до них іноземною мовою, бо помилково прийняв їх за польських. – ідеться у повідомленні пресслужби ДПСУ.

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Чоловіка затримали та притягнули до адмінвідповідальності.

Нагадаємо

ДПСУ затримали 21-річного ухилянта, який 4 дні блукав у горах.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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