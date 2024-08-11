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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Видеокамера пограничников зафиксировала в горах косолапого "нарушителя"

Видеокамера пограничников зафиксировала в горах косолапого "нарушителя"

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 12:22  •  11307 просмотра

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Видеокамера пограничников сняла медведя в горах. Госпогранслужба напоминает об опасности самостоятельных прогулок в горах для туристов и потенциальных нарушителей границы из-за присутствия диких животных.

Пограничники зафиксировали в горах медведя и призывают граждан не проводить самостоятельные прогулки в горах.

Пишет УНН с ссылкой на Госпогранслужбу.

Видеокамера пограничников зафиксировала в горах "нарушителя" - медвежонка. Однако такие кадры не являются редкостью - дикие хищные животные регулярно появляются на записях, радуют охранников границы своими "портретами".

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И это очередное свидетельство того, насколько для граждан опасны самостоятельные прогулки в горах - как для туристов, так и для потенциальных нарушителей границы

- отмечают в Госпогранслужбе.

Напомним,

Пограничники призвали туристов воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов, ведь могут встретить опасных "жителей" Карпат - медведей.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
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