Видеокамера пограничников зафиксировала в горах косолапого "нарушителя"
Киев • УНН
Видеокамера пограничников сняла медведя в горах. Госпогранслужба напоминает об опасности самостоятельных прогулок в горах для туристов и потенциальных нарушителей границы из-за присутствия диких животных.
Пограничники зафиксировали в горах медведя и призывают граждан не проводить самостоятельные прогулки в горах.
Пишет УНН с ссылкой на Госпогранслужбу.
Видеокамера пограничников зафиксировала в горах "нарушителя" - медвежонка. Однако такие кадры не являются редкостью - дикие хищные животные регулярно появляются на записях, радуют охранников границы своими "портретами".
И это очередное свидетельство того, насколько для граждан опасны самостоятельные прогулки в горах - как для туристов, так и для потенциальных нарушителей границы
Напомним,
Пограничники призвали туристов воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов, ведь могут встретить опасных "жителей" Карпат - медведей.