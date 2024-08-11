Видеокамера пограничников зафиксировала в горах косолапого "нарушителя"

"Крафтовый бизнес Одесчины": одесские предприниматели представили уникальные продукты на форуме 23 часа назад • 68884 просмотра

В воскресенье в Украине не планируют выключать свет в воскресенье 24 часа назад • 61323 просмотра

В Минэнерго надеются, что даже несмотря на жару, отключений света удастся избежать 10 августа 2024, 13:03 • 64506 просмотра

Дешевых яблок не будет и в новом сезоне - прогноз 10 августа 2024, 12:10 • 58488 просмотра