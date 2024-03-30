Задержан мужчина, который зарезал соседа в загородном доме

В Харьковской области полиция задержала мужчину, который зарезал соседа на даче.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, передает УНН.

Детали

В Чугуевском районе Харьковской области полицейские задержали подозреваемого в тяжком преступлении, произошедшем на дачной площадке.

Сотрудники правоохранительных органов получили вызов об инциденте в садовом товариществе поселка Новопокровка. На месте происшествия они нашли тело 61-летнего жителя Харькова с ножевым ранением.

По результатам следствия установлено, что к преступлению причастен хозяин дачи, который пригласил своего соседа в гости. Во время застолья возникла ссора, после которой хозяин ударил своего приятеля ножом в лицо.

Полицейские задержали подозреваемого и изъяли орудие преступления.

Добавим

Мужчина объявлен подозреваемым в совершении уголовного правонарушения согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). По этому закону, ему грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

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