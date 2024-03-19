Убийство в Буче: мужчина зарезал женщину, и пытался сжечь её тело

В Буче мужчина убил свою собутыльницу, и пытался сжечь ее тело в заброшенной кладовке. Мертвую женщину обнаружили во время тушения пожара. Полицейские заметили на теле следы ножевых ранений, и разыскали убийцу. Детали этой истории рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.

15 марта во время тушения пожара в заброшенной кладовой было обнаружено обгоревшее тело 47-летней местной жительницы. Экспертиза показала - потерпевшая имела ножевые ранения. Вскоре полицейские установили и задержали злоумышленника. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой. - рассказали в полиции.

Детали

Убийцей оказался 64-летний мужчина.

Полицейские Бучанского районного управления установили, что он выпивал с женщиной, которую позже нашли мертвой. Во время выпивки у них возник конфликт. Мужчина взял с кухонного стола нож и нанес своей подруге четыре удара в шею. От полученных травм она скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, он завернул ее тело и вынес в заброшенную кладовку. Затем облил тело растворителем и поджег.

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Мужчине уже объявили подозрение об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.