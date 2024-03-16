Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа

Россиянку и ее мужа немецкая полиция заподозрила в убийстве 27-летней украинки Маргариты, которая была найдена мертвой 15 марта, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Как пишет издание, правоохранители задержали 43-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, которых подозревают в преступлении.

Вместе тем правоохранители продолжают поиски матери погибшей женщины.

Однако издание, ссылаясь на источники, предполагает, что ее также могли убить с целью похищения ребенка.

Добавим

Изданию также удалось выяснить, что Маргарита родом из Харькова. Вместе с матерью и дочерью прибыла в Германию четыре месяца назад. Последний раз их видели в ресторане с женщиной, которая, вероятно, должна была помочь им оформить документы. Однако пока неизвестно, идет ли речь именно о задержанной россиянке.