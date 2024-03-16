Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Убийство украинки в Германии: полиция задержала россиянку и ее мужа
Немецкая полиция арестовала россиянку и ее мужа, подозреваемых в убийстве 27-летней украинки Маргариты из Харькова, которая приехала в Германию с матерью и дочерью 4 месяца назад.
Оккупанты планируют потратить более 45 млрд рублей на "российские ценности": что известно
В этом году россия планирует масштабную пропагандистскую кампанию, направленную на украинцев и собственное население, с использованием псевдоистории и традиционных российских ценностей для изменения сознания и усиления военной ориентации, с бюджетом в 45,8 миллиардов рублей.
Ликвидация последствий ракетного обстрела в Одессе еще продолжается - Кипер
Российские войска атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма, что повлекло прибытие министра внутренних дел Украины и главы Национальной полиции для надзора за мерами реагирования.
Днепропетровщина: враг восемь раз бил по Никопольщине, два человека ранены
В результате российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области были ранены 75-летний мужчина и 77-летняя женщина, повреждены более трех десятков домов и разрушены объекты инфраструктуры.
Двое депутатов из Черногории поехали "наблюдать" за псевдовыборами в рф
Два черногорских городских депутата участвовали в качестве международных экспертов-наблюдателей на псевдовыборах "выборах" путина в рф.
Твои "выборы" давно уже превратились в полный фарс: Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон записали обращение к путину
Российский добровольческий корпус, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон призвали путина разрешить эвакуацию гражданского населения из белгородской и курской областей из-за активных боевых действий, назвали его выборы "фарсом" и предложили диалог ради будущего россии без диктатуры.
После выборов россияне хотят мобилизовать до 300 тыс. украинцев на оккупированных территориях - журналист
россия планирует мобилизовать до 300 000 граждан Украины с оккупированных территорий после фейковых выборов для усиления своих вооруженных сил.
Длились четыре дня: в Сумах завершились поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника
Завершились аварийно-поисковые работы на месте удара вражеского беспилотника в Сумах, где было спасено 10 жителей, найдено 3 тела и убрано 345 кубометров мусора.
В беларуси "приговорили" украинку к 9 годам колонии за "шпионаж"
Гражданка Украины Наталья Захаренко была "приговорена" белорусским судом к 9 годам лишения свободы по обвинению в "шпионаже" на закрытом судебном процессе.
Галущенко о санкциях против "росатома": есть уверенность, что вскоре будут результаты
Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил уверенность, что санкции против российской ядерной отрасли будут введены вскоре после обсуждения этого вопроса на слушаниях в Конгрессе США.