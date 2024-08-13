Задержан агент рф, который планировал покушение на военного в Киеве

В столице правоохранители задержали агента рф, который после поджогов авто украинских защитников планировал совершить покушение на одного из военнослужащих Сил обороны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Детали

Чтобы убедиться в способности агента совершить покушение на военнослужащего одного из подразделений Сил обороны в Киеве, враг сначала дал ему два "тестовых испытания" - поджечь авто украинских защитников.

После этого фигурант получил поручение - установить видеонаблюдение за украинским офицером. В дальнейшем враг планировал совершить на него покушение.

Правоохранители злоумышленника в собственном доме, когда он готовился к проведению доразведки вблизи "цели" и еще не успел установить камеру.

Фигурантом оказался 20-летний киевлянин. Во время обысков у него изъяли легковоспламеняющуюся смесь, которую он использовал для поджога авто и мобильный телефон с доказательствами преступлений.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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