Запреты в Херсонской области расширяют: коснется въезда, пляжей, продажи алкоголя и рыбы

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"Провел заседание Совета обороны Херсонской области. Первоочередные вопросы – ликвидации последствий подрыва россией Каховской ГЭС, защита людей, а также поддержка наших военных. Приняли ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в регионе", - сообщил глава ОВА.

Детали

По словам Прокудина, отныне на деоккупированных территориях запрещено:



Въезд в населенные пункты , которые пострадали из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;

, которые пострадали из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;

С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00 .

.

Стихийная продажа водных биоресурсов ( рыба , раки и т.д.);

водных биоресурсов ( , и т.д.);

Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и тому подобное. Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных возле позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и тому подобное. Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных возле позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там продолжается обследование и выяснение ситуации с безопасностью. После проведения этих мероприятий откроют въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье. Кроме этого, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

в Херсоне, пока там продолжается обследование и выяснение ситуации с безопасностью. После проведения этих мероприятий откроют въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье. Кроме этого, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

"Жители Херсонской области, прошу отнестись с пониманием к этим вынужденным ограничениям и неукоснительно их соблюдать", - подчеркнул он.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы снизился до 2,7 метра.