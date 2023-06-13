Запреты в Херсонской области расширяют: коснется въезда, пляжей, продажи алкоголя и рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Херсонской области для ликвидации последствий подтопления после подрыва Каховской ГЭС, расширяют запреты и ограничения, которые в частности коснутся въезда в населенные пункты, отдыха, продажи алкоголя, рыбы и других биоресурсов, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"Провел заседание Совета обороны Херсонской области. Первоочередные вопросы – ликвидации последствий подрыва россией Каховской ГЭС, защита людей, а также поддержка наших военных. Приняли ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в регионе", - сообщил глава ОВА.
Детали
По словам Прокудина, отныне на деоккупированных территориях запрещено:
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- Въезд в населенные пункты, которые пострадали из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;
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- С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00.
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- Стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т.д.);
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- Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и тому подобное. Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных возле позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.
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- Въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там продолжается обследование и выяснение ситуации с безопасностью. После проведения этих мероприятий откроют въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье. Кроме этого, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.
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"Жители Херсонской области, прошу отнестись с пониманием к этим вынужденным ограничениям и неукоснительно их соблюдать", - подчеркнул он.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы снизился до 2,7 метра.