Запреты в Херсонской области расширяют: коснется въезда, пляжей, продажи алкоголя и рыбы

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 10955 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 52589 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 105038 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 105158 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 247590 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 128536 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118404 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 359942 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83044 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135529 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 162417 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 118717 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 18731 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 99302 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 64605 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 247549 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 284262 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 359914 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 339251 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 387438 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 64647 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 99347 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 118758 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 162453 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77172 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Запреты в Херсонской области расширяют: коснется въезда, пляжей, продажи алкоголя и рыбы

Киев • УНН

 • 984246 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Херсонской области для ликвидации последствий подтопления после подрыва Каховской ГЭС, расширяют запреты и ограничения, которые в частности коснутся въезда в населенные пункты, отдыха, продажи алкоголя, рыбы и других биоресурсов, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН

Запреты в Херсонской области расширяют: коснется въезда, пляжей, продажи алкоголя и рыбы

Цитата

"Провел заседание Совета обороны Херсонской области. Первоочередные вопросы – ликвидации последствий подрыва россией Каховской ГЭС, защита людей, а также поддержка наших военных. Приняли ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в регионе", - сообщил глава ОВА.

Детали

По словам Прокудина, отныне на деоккупированных территориях запрещено:

  • Въезд в населенные пункты, которые пострадали из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;
  • С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00.
  • Стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т.д.);
  • Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и тому подобное. Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных возле позиций Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.
  • Въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там продолжается обследование и выяснение ситуации с безопасностью. После проведения этих мероприятий откроют въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье. Кроме этого, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

"Жители Херсонской области, прошу отнестись с пониманием к этим вынужденным ограничениям и неукоснительно их соблюдать", - подчеркнул он.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Уровень подтопления в Херсонской области после подрыва дамбы снизился до 2,7 метра.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75