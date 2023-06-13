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Рівень підтоплення на Херсонщині після підриву дамби знизився до 2,7 метра

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Середній рівень підтоплення у Херсонській області після підвищення рівня води через підрив дамби Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок знизився ще на 27 сантиметрів - до 2,7 метра. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні, пише УНН.

Рівень підтоплення на Херсонщині після підриву дамби знизився до 2,7 метра

Цитата

"Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,7 метра, що на 27 сантиметрів менше, чим вчора ввечері", - сказав Прокудін.

Деталі

"На правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків у 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель. На жаль, маємо загиблих, вчора у Херсоні виявили тіла двох потопельників - невідомої жінки та 50-річного чоловіка. Зараз відомо про 10 загиблих (у Херсонській області - ред.) через підрив Каховської ГЕС, ще 20 отримали поранення, безвісти зниклими вважаються 42 людини", - повідомив голова ОВА.

Триває рятувальна операція, зазначив він.

"З підтоплених міст, селищ та сіл уже вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 маломобільних осіб", - вказав Прокудін.

"Лівий берег - ситуація надалі залишається надзвичайно критичною, там під водою 17 населених пунктів, і в жодному з них росія не поспішає рятувати людей, які через них опинилися в смертельній небезпеці. Ми ж робимо все можливе, аби врятувати наших людей звідти. Нині з лівобережжя вдалося вивезти 133 людини", - повідомив голова ОВА.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Була загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

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