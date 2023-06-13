Рівень підтоплення на Херсонщині після підриву дамби знизився до 2,7 метра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Середній рівень підтоплення у Херсонській області після підвищення рівня води через підрив дамби Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок знизився ще на 27 сантиметрів - до 2,7 метра. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні, пише УНН.
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"Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,7 метра, що на 27 сантиметрів менше, чим вчора ввечері", - сказав Прокудін.
Деталі
"На правобережжі підтопленими залишаються 3600 будинків у 31 населеному пункті. Протягом минулого дня вода відійшла від 200 осель. На жаль, маємо загиблих, вчора у Херсоні виявили тіла двох потопельників - невідомої жінки та 50-річного чоловіка. Зараз відомо про 10 загиблих (у Херсонській області - ред.) через підрив Каховської ГЕС, ще 20 отримали поранення, безвісти зниклими вважаються 42 людини", - повідомив голова ОВА.
Триває рятувальна операція, зазначив він.
"З підтоплених міст, селищ та сіл уже вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 маломобільних осіб", - вказав Прокудін.
"Лівий берег - ситуація надалі залишається надзвичайно критичною, там під водою 17 населених пунктів, і в жодному з них росія не поспішає рятувати людей, які через них опинилися в смертельній небезпеці. Ми ж робимо все можливе, аби врятувати наших людей звідти. Нині з лівобережжя вдалося вивезти 133 людини", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Була загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.